Edirne'de Sokak Hayvanlarıyla İlgili Gözaltılar Serbest Bırakıldı

Güncel

ŞÜPHELİLER ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Birimi yakınında çöpe atılmış halde bulunan 4 köpek yavrusuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan barınak görevlileri E.A. ve Ş.K. Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. E.A. ve Ş.K. çıkarıldıkları hakimlik tarafından adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Umut IŞIK- Batuhan SEVER/EDİRNE,