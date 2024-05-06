Edirne Valisi: Son 4 ayda 883 kg uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Edirne Valisi: Son 4 ayda 883 kg uyuşturucu ele geçirildi

Edirne Valisi: Son 4 ayda 883 kg uyuşturucu ele geçirildi

Edirne Valisi Yunus Sezer, son dört ayda sınır kapılarımız dahil 883 kilogram uyuşturucu madde ve 200 bin 340 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildiğini açıkladı. Vali Sezer, uyuşturucuyla mücadele konusunda alınan önlemlerin artarak devam ettiğini belirtti.

06.05.2024 18:29
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Edirne Valisi Yunus Sezer, "Son dört ayda sınır kapılarımız dahil 883 kilogram uyuşturucu madde ve 200 bin 340 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi." dedi.

Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, bağımlılıkla mücadele etmenin herkesin ortak sorumluluğunda olduğunu belirtti.

Uyuşturucu maddelerin, virüs gibi, bir toplumu mahvettiğini ifade eden Vali Sezer, uyuşturucuyla mücadele konusunda alınan önlemlerin artarak devam ettiğini söyledi.

Uyuşturucuyla mücadele konusunda yoğun bir çalışma sürdürdüklerinin altını çizen Vali Sezer, "Hem bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz hem de mücadele kapsamında gerekli önlemleri alıyoruz. Uyuşturucularla ilgili yakalamalarda son 4 ayı dikkate aldığımızda bir önceki döneme göre yüzde 74 artış söz konusu. Son 4 ayda sınır kapılarımız dahil 883 kilogram uyuşturucu madde ve 200 bin 340 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi." dedi.

Sezer, uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli sayısında da geçen yıla göre yüzde 25 artış olduğunu, mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Yunus Sezer, Edirne, Güvenlik, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Valisi: Son 4 ayda 883 kg uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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