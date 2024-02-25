Edirne'de Son Bir Haftada 288 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de Son Bir Haftada 288 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne\'de Son Bir Haftada 288 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de yapılan denetimlerde son bir haftada 288 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hava destekli denetim ve kontrollerini sürdürerek göçmen kaçakçılığıyla mücadele ediyor. Denetimlerde ayrıca 4 şüpheli gözaltına alındı ve bir araca el konuldu.

25.02.2024 15:25
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Edirne'de son bir haftada yapılan denetimlerde 288 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik hava destekli denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, kent merkezi ve ilçelerde son bir haftada yaptıkları denetimlerde 288 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Denetimlerde "göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı, bir araca el konuldu.

Kaynak: AA

Edirne, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de Son Bir Haftada 288 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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