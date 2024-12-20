Edirne'de Tarihi Doku Projesi Devam Ediyor - Son Dakika
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Edirne'de Tarihi Doku Projesi Devam Ediyor

Edirne\'de Tarihi Doku Projesi Devam Ediyor

Edirne Valisi, Saraçlar Caddesi'nde tarihi yapıları korumak için sağlıklaştırma çalışmalarını inceledi.

20.12.2024 14:49
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Edirne kent merkezindeki tarihi dokuyu korumak amacıyla başlatılan sokak sağlıklaştırma projesi devam ediyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Saraçlar Caddesi'nde cephe sürekliliğinin ve bütünlüğünün korunması, yaya aksının kesintiye uğramaması, kent mobilyalarının yetersizliği, dükkan önlerinin kontrolsüz kullanımı, tabelalardaki uyumsuzluk, yeni yapı elemanların tarihsel dokuya uymaması, peyzajda yeşil eksikliği, niteliksiz eklentilerin yapı bütününde oluşturduğu görsel kirliliğin önlenmesi amacıyla başlatılan çalışmaları yerinde inceledi.

Sezer'e, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu ve Edirne Anıtlar ve Röleve Müdürü Hasan Soyal eşlik etti.

Çalışma hakkında

Tarihi dokunun korunması amacıyla Edirne Valisi Sezer'in talimatıyla "şehrin kalbi" konumundaki trafiğe kapalı cadde Saraçlar'da ekim ayı başında sağlıklaştırma çalışmaları başlatılmıştı.

Bu kapsamda, kentin en işlek caddesinin tarihi dokusunu koruma maksadıyla Edirne Valiliği Özel İdaresince kapsamlı proje hazırlatıldı.

Projenin etüdünde tescilli yapılar üzerinde rölöve çalışmaları gerçekleştirildi. Projede tescilli olmayan yapılar da karakterine uygun bir şekilde tasarlanarak daha işlevsel bir aks ve ferah bir peyzaj oluşturulması planlandı.

Sonradan yapılan kaplamalar kaldırılacak

Rölöve çalışmaları sonucu kullanıma devam edilen yapılarda bozulmanın daha az, kullanılmayan yapılarda ise yoğun bozulmaların var olduğu tespit edildi. Ayrıca kimi yeni yapıların ve tescilli olmayan yapıların dokuya uygun olmadığı belirlendi.

Uygulama kapsamında, yapıların cephelerinde sonradan yapılan kaplamalar kaldırılacak, pencerelerdeki doğramalar yenilenecek ve eski dükkan doğramaları ahşapla değiştirilecek. Tabelalar belli bir düzende asılacak. Sokakta görsel kirlilik oluşturan klima, anten ve elektrik kabloları gibi unsurlar, çatıya veya arka cepheye taşınacak.

Çoğu tescilli 233 yapıyı kapsayacak

Kültür ve Turizm Bakanlığının yürütücülüğünde, Edirne Röleve ve Anıtlar Müdürlüğünün kontrolünde devam eden proje, Roma imparatoru Hadrian tarafından yaptırılan ve bugün ayakta olmayan Edirne Kalesi'nin doğu suruna paralel olarak toplam uzunluğu yaklaşık 750 metre uzunluğundaki caddenin iki kanadında bulunan 129'u tescilli toplam 233 yapıyı kapsıyor.

Proje tamamlandığında, Saraçlar Caddesi'ndeki tarihi yapıların orijinal kimliklerine yeniden kavuşması sağlanacak.

Saraçlar Caddesi ile ilgili olan Çilingirler ve Balıkpazarı caddelerinde de yenileme çalışmaları yapılacak. Projenin yaklaşık iki yıl içinde düzenlenmesi planlanıyor.

Proje kapsamında caddenin batı cephesinin üçte birlik kısmında kurulan iskelelerde çalışmalar devam ediyor. Doğu cephesi ve Yetimler Çarşısı Sokak'ta iskele kurulumu devam ediyor.

Kaynak: AA

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