Edirne\'de Tarım Toplantısı

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarım Havzaları Daire Başkanı Dr. Emre Yeniay, Edirne'de üreticilerle bir araya gelerek bitkisel üretim desteklemeleri, üretim planlaması ve tarımsal uygulamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen etkinlikte, Tarım Havzaları Daire Başkanı Dr. Emre Yeniay, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Volkan Diriker ile şube müdürleri katıldı.

Toplantıda, bitkisel üretim faaliyetleri, üretim planlaması ve tarımsal uygulamalar ele alınırken, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Program kapsamında daha sonra il genelindeki köylerde üreticilerle bir araya gelen heyet, bitkisel üretim desteklemeleri, üretim planlaması ve tarımsal uygulamalar hakkında bilgi verdi. Ziyaretlerde üreticilerin görüş, öneri ve talepleri de dinlendi.

Heyet, devam eden buğday hasadını yerinde inceleyerek yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Ayrıca Edirne tarımı açısından önemli ürünler arasında yer alan ayçiçeği ve çeltik ekili alanlarda incelemelerde bulunan heyet, ürünlerin gelişim durumuna ilişkin gözlemlerde bulundu.