Edirne'de Tarım Yangını: 1500 Dekar Alan Zarar Gördü - Son Dakika
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Edirne'de Tarım Yangını: 1500 Dekar Alan Zarar Gördü

Edirne\'de Tarım Yangını: 1500 Dekar Alan Zarar Gördü
30.06.2026 17:05
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Edirne'de çıkıp geniş alana yayılan yangında 1500 dekar buğday ve kanola ekili alan yandı.

EDİRNE'de tarım arazisinde çıkıp, geniş alana yayılan yangında buğday ve kanola ekili 1500 dekar alan zarar gördü.

Merkeze bağlı Musabeyli köyü yakınlarında, öğle saatlerinde tarım arazisinde yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek kanola ve buğday ekili alana sıçradı. İhbarla bölgeye çok sayıda Edirne Belediyesi itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına köylüler de traktörler ve su tankerleriyle müdahale etti. Geniş alana yayılan yangın, 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Üreticiler, yangında, yaklaşık 1500 dekar tarım arazisinin zarar gördüğünü söyledi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Edirne, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Tarım Yangını: 1500 Dekar Alan Zarar Gördü - Son Dakika

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