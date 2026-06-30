Edirne\'de Tarım Yangını: 1500 Dekar Alan Zarar Gördü

EDİRNE'de tarım arazisinde çıkıp, geniş alana yayılan yangında buğday ve kanola ekili 1500 dekar alan zarar gördü.

Merkeze bağlı Musabeyli köyü yakınlarında, öğle saatlerinde tarım arazisinde yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek kanola ve buğday ekili alana sıçradı. İhbarla bölgeye çok sayıda Edirne Belediyesi itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına köylüler de traktörler ve su tankerleriyle müdahale etti. Geniş alana yayılan yangın, 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Üreticiler, yangında, yaklaşık 1500 dekar tarım arazisinin zarar gördüğünü söyledi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.