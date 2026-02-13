Edirne\'de Tefecilik Operasyonu: 2 Tutuklama

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde tefecilik operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte mali suçların önlenmesi kapsamında tefecilik suçlarına yönelik çalışma başlattı.
Operasyon kapsamında ekiplerce adresleri belirlenen N.D. (62), F.C. (38), Ö.D. (47) ve S.U. (49) gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesine sevk edildi.
Nöbetçi hakimliğe sevk edilen Ö.D. ve S.U. tutuklandı, N.D. ve F.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
