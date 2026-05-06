Edirne\'de Tır Kazası: Sürücü Yaralandı

Edirne'de bariyere ve direğe çarpan tırın sürücüsü yaralandı.
A.K'nin kullandığı 31 BA 165 plakalı tır, Edirne Otogarı bağlantı yolu ayrımında bariyere çarptıktan sonra trafik levhasının direğine çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan A.K, sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bağlantı yolu trafiğe kapandı.
