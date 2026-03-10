Edirne'de TOUCH Projesi Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de TOUCH Projesi Tanıtıldı

Edirne\'de TOUCH Projesi Tanıtıldı
10.03.2026 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne İl Özel İdaresi, yerel mirası koruma amacıyla TOUCH projesi için basın toplantısı düzenledi.

Edirne İl Özel İdaresi tarafından INTERREG IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında yürütülen TOUCH "Yerel ve Kültürel Mirasına Dokun" projesi için basın toplantısı düzenlendi.

İl Özel İdaresi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda projenin amaçları ve faaliyetleri hakkında sunum yapılarak elde edilmesi planlanan sonuçlara ilişkin bilgi verildi.

18 Temmuz 2025'te başlayan ve 24 ay sürecek projenin ortakları arasında Bulgaristan'ın Dimitrovgrad Belediyesi, Maritza 2008 Toplum Merkezi ve Dimitrovgrad Tarih Müzesi yer alıyor.

Toplam bütçesi 983 bin 644 avro olan projede Edirne İl Özel İdaresi'nin bütçe payı 507 bin avro olarak belirlendi.

Proje kapsamında Saraçhane Köprüsü'nün ışıklandırılması yapılacak.

Ayrıca farkındalık çalışmaları çerçevesinde Bulgar ortakların da katılımıyla Saraçhane Köprüsü çevresinde çevre temizliği etkinliği düzenlenecek.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Edirne, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de TOUCH Projesi Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler yeni koridor önerilerini gündeme getirdi Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler yeni koridor önerilerini gündeme getirdi
Trump’ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil Trump'ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil
Yeni lideri kutlarken füzelerin hedefi oldular Yeni lideri kutlarken füzelerin hedefi oldular
Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı
Mourinho derbide fena kızardı İşte onu delirten kelime Mourinho derbide fena kızardı! İşte onu delirten kelime
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı

11:03
Herkes ekran başına Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
10:48
Bahçeli’nin Kürtlerle ilgili sözleri parti grubunda ayakta alkışlandı
Bahçeli'nin Kürtlerle ilgili sözleri parti grubunda ayakta alkışlandı
10:35
Azerbaycan’dan İsrail’i çıldırtacak hamle
Azerbaycan'dan İsrail'i çıldırtacak hamle
10:34
İsrail ordusu, Hizbullah’a karşı uzun süreli bir askeri harekata hazırlanıyor
İsrail ordusu, Hizbullah'a karşı uzun süreli bir askeri harekata hazırlanıyor
10:28
İBB davasının ikinci celsesi de gergin başladı Avukatlardan yumruklu protesto
İBB davasının ikinci celsesi de gergin başladı! Avukatlardan yumruklu protesto
10:07
MSB: Malatya’ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı
MSB: Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 11:18:27. #.0.5#
SON DAKİKA: Edirne'de TOUCH Projesi Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.