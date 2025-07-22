Edirne İl Emniyet Müdürlüğünce asayiş ve trafik denetimi yapıldı.
Atatürk Bulvarı üzerinde 11 ekip ve 24 personelin katılımıyla yapılan denetimde 174 kişi ve 75 araç sorgulandı.
İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un da takip ettiği uygulamada, kurallara uymadığı tespit edilen 21 araç sürücüsüne para cezası uygulandı.
6 araç ise trafikten men edildi.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Trafik Denetimi: 21 Ceza, 6 Araç Men - Son Dakika
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