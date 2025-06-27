Edirne'de otomobil ile SUV aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
R.E'nin kullandığı 35 BKN 685 plakalı otomobil, Avrupa Otoyolu Köşen köyü mevkisi yakınlarında, M.K. idaresindeki 34 KKR 594 plakalı SUV araçla çarpıştı. Savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi.
Durumun bildirilmesi üzerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Kazada, otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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