Edirne\'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Havsa ilçesi yakınlarında M.A. yönetimindeki 59 LP 858 plakalı otomobil, A.B. idaresindeki 59 AGC 609 otomobille çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü A.B. itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kazada sürücüler A.B ve M.A ile araçta yolcu olarak bulunan C.A. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Edirne Devlet Hastanesine kaldırıldı.