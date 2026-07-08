Edirne'de panelvanın çarptığı kamyonetteki 4 kişi yaralandı.
A.Ş'nin kullandığı 34 PPA 868 plakalı panelvan, Edirne Havsa otoyolu Hasköy yakınlarında N.B'nin yönetimindeki 16 BZZ 545 plakalı kamyonete çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine otoyol jandarması ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada N.B. ve araçtaki 3 kişi ambulanslarla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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