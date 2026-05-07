Edirne'de Trafik Olayları ve Şikayetler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de Trafik Olayları ve Şikayetler

07.05.2026 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de alkollü sürücüler, araç hasarı ve aile içi şiddet başta olmak üzere çeşitli olaylar yaşandı.

Edirne'de alkollü araç kullandığı belirlenen sürücü hakkında işlem yapıldı.

Zübeyde Hanım Caddesi'nde polis ekiplerince yapılan kontrolde M.Y'nin alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücü hakkında tahkikat başlatıldı.

Park halindeki araca zarar verildiği iddiası

Edirne'de bir kişi, park halindeki aracına zarar verildiği iddiasıyla polise başvurdu.

Saray Yolu Sokak'ta E.Ö, aracını park ettiği yerde hasarlı bulduğunu belirterek A.E'den şikayetçi oldu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ablasını darp ve hakaretle suçladı

Edirne'de bir kişi, ablasının kendisini darp edip hakarette bulunduğunu iddia ederek şikayetçi oldu.

Çavuşbey Mahallesi'nde H.A, ablası Y.A'nın annesine zarar verdiği gerekçesiyle çıkan tartışmada kendisini darp ettiğini ve hakarette bulunduğunu öne sürdü.

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Sosyal medyadan hakaret iddiası

Keşan'da bir kişi, sosyal medya üzerinden hakarete uğradığı iddiasıyla polise başvurdu.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde B.C, sosyal medya üzerinden kendisine hakaret içerikli mesaj gönderildiğini belirterek şikayetçi oldu.

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Ev sahibi hakkında şikayetçi oldu

Keşan'da bir kişi, ev sahibinin huzur ve sükununu bozduğu iddiasıyla şikayetçi oldu.

İspat Cami Mahallesi'nde F.C.G, ev sahibi M.O'nun kendisini evden çıkarmaya çalıştığını ve mesajlarla baskı yaptığını öne sürdü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Motosiklet ile otomobil çarpıştı

Keşan'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde M.A'nın kullandığı motosiklet ile S.S.Ç'nin kullandığı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün daha sonra hastaneye başvurduğu, tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Yaya geçidinde zincirleme kaza

Uzunköprü'de meydana gelen trafik kazasında taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

Habib Hoca Mahallesi İnönü Caddesi'nde Ö.S, yaya geçidinde yayaya yol vermek için durduğu sırada M.A'nın kullandığı motosikletin aracına arkadan çarptığını belirtti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Trafik Olayları ve Şikayetler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyükşehri sarsan olay Çok sayıda doktor yakalandı Büyükşehri sarsan olay! Çok sayıda doktor yakalandı
İstanbul TOKİ kurasında başvuru iadeleri başladı 5 bin TL’ler geri ödeniyor İstanbul TOKİ kurasında başvuru iadeleri başladı! 5 bin TL'ler geri ödeniyor
İstanbul TOKİ kurasında başvuru iadeleri başladı 5 bin TL’ler geri ödeniyor İstanbul TOKİ kurasında başvuru iadeleri başladı! 5 bin TL'ler geri ödeniyor
Uzun süredir tedavi gören Kadir İnanır’ın son hali Uzun süredir tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali
Bahisten tutuklanan Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız hakkında tahliye kararı Bahisten tutuklanan Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız hakkında tahliye kararı
Şebnem Ferah’ın konser biletleri 40 dakikada tükendi Karaborsaya düştü Şebnem Ferah'ın konser biletleri 40 dakikada tükendi! Karaborsaya düştü

11:29
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
10:58
İşte Aziz Yıldırım’ın seçimi kazanırsa yapacağı ilk icraat
İşte Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanırsa yapacağı ilk icraat
10:45
Güzel oyuncunun kayalıklarda verdiği poza yorum yağıyor: Daha önce böyle bir Türk kızı görmedim
Güzel oyuncunun kayalıklarda verdiği poza yorum yağıyor: Daha önce böyle bir Türk kızı görmedim
10:39
Yozgat’ta köy yolunda bulundu, gören şaştı kaldı
Yozgat'ta köy yolunda bulundu, gören şaştı kaldı
10:01
İspanya’dan dikkat çeken KAAN hamlesi Türkiye ile görüşmeler başladı
İspanya’dan dikkat çeken KAAN hamlesi! Türkiye ile görüşmeler başladı
09:40
Tıvorlu İsmail’in zor anları Üstünü başını parçaladılar
Tıvorlu İsmail'in zor anları! Üstünü başını parçaladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 11:37:24. #7.12#
SON DAKİKA: Edirne'de Trafik Olayları ve Şikayetler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.