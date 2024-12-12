Edirne\'de Usulsüz Çakar ve Sirenli Otomobile Cezalı Müdahale

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EDİRNE'de usulsüz çakar ve siren sistemi bulunan otomobilin sürücüsü M.Y.'ye, 218 bin lira idari para cezası kesildi. Ruhsatsız tabanca ve cop ele geçirilen otomobilin sürücü M.Y. ve yanında bulunan T.Ç., gözaltına alındı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, durumundan şüphelendikleri M.Y. yönetimindeki otomobili 1'inci Murat Mahallesi'nde durdurdu. Çakar ve siren sistemi takılı olduğu tespit edilen otomobilde yapılan aramada cop, GPS takip cihazı, kaput keçesine gizlenmiş ruhsatsız tabanca ve 15 mermi ele geçirildi. Sürücüye aracında usulsüz çakar ve siren sistemi kullanmaktan dolayı 218 bin lira idari para cezası uygulandı. Gözaltına alınan sürücü M.Y. ve yanındaki T.Ç., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.