Edirne Otogarı'nda uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli K.D'nin şehir dışından uyuşturucu getireceği bilgisini aldı.
Otogarda önlem alan ekipler, İstanbul'dan bindiği otobüsten inen şüpheliyi polis noktasına götürdü.
Şüphelinin burada yapılan üst aramasında 21,95 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Uyuşturucu ile Yakalılan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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