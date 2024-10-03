Edirne'de, polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi, Keşan ve Uzunköprü ilçelerindeki denetimlerde durumundan şüphelendiği 11 kişiyi durdurdu.
Zanlıların üst aramalarında 86 gram sentetik uyuşturucu, 23 gram eroin, 15 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı - Son Dakika
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