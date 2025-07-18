Edirne\'de Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Edirne'de evinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulunan zanlı gözaltına alındı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında İ.Ç'nin evinde arama yaptı.

Aramada, ruhsatsız tabanca, havalı tüfek, 2 tüfek kartuşu, 470 gram esrar, 10 uyuşturucu hap, esrar öğütücü ile hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.