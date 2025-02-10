Edirne'de Yangın: 83 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

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Edirne'de müstakil evde çıkan yangında 83 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Korucu köyünde Fethiye Evren'in yaşadığı tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Evren'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşlı kadının cenazesi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Daha sonra morgdan alınan Evren'in cenazesi, helallik için evinin önüne getirildi.

Çocukları İbrahim ve Sezer Evren, burada taziyeleri kabul etti.

Evren'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, yangın çıkan evde incelemelerde bulunarak, yakınlarına başsağlığı diledi.

Sezer, Evren ailesinin tüm ihtiyaçlarının ivedilikle karşılanması için kurum müdürlerine talimat verdi.