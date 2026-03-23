Edirne\'de Yangında 3 Köpek Öldü

EDİRNE'de tek katlı evde çıkan yangında itfaiye, mahsur kalan köpekleri kurtarmak için seferber oldu. Yangında ev ile yanındaki otomobil kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen 4 köpekten 3'ü öldü.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Hacıosman Sokak'taki tek katlı evde, saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Evden dumanlar çıktığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde yalnız yaşadığı öğrenilen ve ismi öğrenilemeyen yaşlı vatandaş, sağlık ekipleri tarafından evden çıkarıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler bu sırada evin bitişiğindeki otomobile sıçradı. Ekipler, yangın sırasında evin bahçesinde bulunan 4 yavru köpeği kurtarmak için de zamanla yarıştı. Köpeklerden 3'ü dumandan etkilenip öldü, biri kurtarıldı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında ev ve otomobil kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme sürüyor.