Edirne\'de yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı, 6\'sı tutuklandı

Edirne'de yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince 22 Eylül'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen çalışma sonucu yasa dışı bahisle ilgili 274 milyon 744 bin 961 liralık işlem hacmi tespit edilmiş, ekiplerce 22 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.