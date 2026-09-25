Edirne\'de yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli daha tutuklandı, sayı 13\'e çıktı

Edirne'de yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli daha tutuklandı, sayı 13'e çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'de yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Böylece dün 6, bugün 7 şüphelinin tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 13'e yükseldi. 3 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.
Edirne'de yasa dışı bahis operasyonunda tutuklu sayısı 13'e yükseldi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Böylelikle, operasyon kapsamında dün 6, bugün ise 7 şüphelinin tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 13'e yükseldi.
Ayrıca 3 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkartıldı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen çalışmada, yasa dışı bahisle bağlantılı 274 milyon 744 bin 961 liralık işlem hacmi tespit edilmiş, 22 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
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