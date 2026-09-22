Edirne\'de yavru tilki, bisikletçinin kaskını alıp kameraya yakalandı

Edirne'de yavru tilki, bisikletçinin kaskını alıp kameraya yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Söğütlük Millet Bahçesi'nde mola veren bisikletlilerin yanına gelen yavru tilki, yerdeki kaskı alarak kaçtı. Kaskın sahibi bisikletçi peşinden koştu ama tilkiye yetişemedi; olay cep telefonu kamerasına yansıdı.
EDİRNE'de mola veren bisikletçilerin yanına yaklaşan yavru tilki, yerdeki bisiklet kaskını ağzına alarak kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Söğütlük Millet Bahçesi'nde bisiklet sürüşü yapan grup, mola verdikleri sırada yanlarına yavru bir tilki yaklaştı. Çevrede bir süre dolaşan tilki, yerde duran bisiklet kaskını ağzına alarak hızla bölgeden uzaklaştı. Kaskın sahibi bisikletçi, tilkinin peşinden koştu ancak yetişemedi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: DHA
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