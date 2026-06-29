Edirne'de Yaz Spor Okulları Açıldı - Son Dakika
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Edirne'de Yaz Spor Okulları Açıldı

Edirne\'de Yaz Spor Okulları Açıldı
29.06.2026 11:50
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Edirne'de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca düzenlenen Yaz Spor Okulları'nın açılışı yapıldı. Spor Şube Müdürü Murat Ulaştır, çocukların verimli tatil geçirmesi ve sporla yeteneklerini keşfetmesi için kursların önemini vurguladı.

Edirne'de Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen Yaz Spor Okulları'nın açılışı gerçekleştirildi.

Şükrüpaşa Atletizm Sahası'nda düzenlenen törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Murat Ulaştır, yaz spor okullarının çocuk ve gençlerin yaz tatilini verimli değerlendirmesi, sporla tanışması, yeteneklerini keşfetmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanması açısından önemli olduğunu söyledi.

Sporun yalnızca fiziksel gelişimi değil, disiplin, özgüven, takım ruhu, mücadele azmi ve ahlaki değerleri de kazandırdığını belirten Ulaştır, "Bugün burada attığımız her adım, geleceğin sağlıklı, güçlü ve başarılı nesillerine yapılan bir yatırımdır." dedi.

Ulaştır, il genelinde farklı branşlarda açılacak kurslarla çocukları sporla buluşturacaklarını ifade ederek, onların kötü alışkanlıklardan uzak, üretken ve başarılı bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Antrenörlere, velilere ve organizasyona katkı sağlayan kurumlara teşekkür eden Ulaştır, sporculara da spor yaparken eğlenmeleri, öğrenmeleri ve kendilerine inanmaları tavsiyesinde bulundu.

Konuşmanın ardından yaz spor okullarının açılışı gerçekleştirildi. Program çeşitli spor gösterileriyle devam etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Yaz Spor Okulları Açıldı - Son Dakika

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