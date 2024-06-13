Edirne'de Yunanistan'a geçmek isteyen 23 kaçak göçmen yakalandı

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EDİRNE'de Yunanistan'a geçmek isteyen 23 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü ilçesine bağlı Eskiköy'de yaptıkları denetimde Yunanistan'a geçmek isteyen 10, Havsa ilçesine bağlı Köseömer köyünde yaptıkları kontrolde 13 kaçak göçmen ile 1 organizatörü yakaladı. Organizatör gözaltına alınırken, göçmen kaçakçılığında kullanılan araç trafikten menedilerek, yediemin otoparkına çekildi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.