Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.
Dün güvenlik güçleri tarafından 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonla yakalanan terör örgütü PKK zanlısı A.C'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne sevk edilen A.C, cumhuriyet savcılığında ifadesinin alınmasının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
Hakimlikçe yeniden ifadesi alınarak tutuklanmasına karar verilen zanlı, cezaevine gönderildi.
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