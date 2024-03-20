Edirne\'deki Gazi Mihal Hamamı\'nda Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor

Edirne'de 15. yüzyıl yapısı Gazi Mihal Hamamı'nda restorasyon kapsamındaki temizlik ve kazı çalışmaları sürüyor.
Vali Yunus Sezer'in restorasyon talimatı verdiği hamamın içerisinde ve çevresinde Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Edirne Müze Müdürlüğünce çalışmalar devam ediyor.
Hamamın içindeki temizlik tamamlanırken, özgün haline ulaşılması için de kubbelerde dolgu kaldırma çalışması yapıldı.
Yapının çevresinde, nehir taşkınlarına karşı yapılmış sedde nedeniyle biriken toprağın tesviye çalışmaları da sürüyor.
Hamamın ön kısmında yapılan temizlik çalışmalarıyla erkekler kısmı soyunma bölümünün temel izlerine ulaşıldı. Kadınlar kısmındaki kazı çalışmaları da devam ediyor.
1422'de inşa edildi
Tunca Nehri kıyısında yer alan, Kapıkule Sınır Kapısı yolundaki hamam 1422 yılında inşa edildi.
Kesme taş ve tuğla malzemeden yapılan hamamın duvarları orijinal halini koruyor.
Gazi Mihal Bey Camisi ve İmaret Köprüsü ile külliye halinde bulunan hamam, Rusların 1829'daki Edirne'yi işgalinin ardından tamamen kapatıldı.
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