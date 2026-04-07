Edirne'deki Manyas Karakolu İhya Çalışmaları

07.04.2026 17:55
Vali Sezer, Manyas Karakolu'ndaki tarihi ihya çalışmalarını inceledi, teşekkür etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, ihya çalışmalarının sürdüğü Manyas (Reşadiye) Karakol Binası'nda incelemede bulundu.

Sezer, Osmanlı'nın ilk karakol örneklerinden olan ve Edirne'nin Yunan işgalinden kurtuluşunun ardından Türk bayrağının ilk kez göndere çekildiği Manyas Karakolu'nda yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İhya çalışmaları süren tarihi yapının kısa sürede tamamlanarak kente kazandırılması hedefleniyor.

Sezer, projeye sağlanan destekler dolayısıyla İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile bakanlık yetkilileri ile ve Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci de incelemede yer aldı.

Kaynak: AA

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında
Avcılar’da çocuğa çarpıp kaçan çocuk sürücü yakalandı Avcılar'da çocuğa çarpıp kaçan çocuk sürücü yakalandı
Bonnie Blue’dan sansasyonel itiraf: Liverpoollu futbolcu benden 23 erkek istedi Bonnie Blue'dan sansasyonel itiraf: Liverpoollu futbolcu benden 23 erkek istedi
Edirne’de yurt dışına kaçırılmak istenen 2 bin yıllık heykel ele geçirildi Edirne'de yurt dışına kaçırılmak istenen 2 bin yıllık heykel ele geçirildi
Trump: İran’ın süresi doluyor, onları bir gecede yok edebiliriz Trump: İran'ın süresi doluyor, onları bir gecede yok edebiliriz
Şampiyonluğa koşan Bursaspor daha büyük bir stada geçiyor Şampiyonluğa koşan Bursaspor daha büyük bir stada geçiyor

17:57
Trump’ın “İran medeniyeti bu gece yok olacak“ tehdidi sonrası Beyaz Saray’dan açıklama
Trump'ın "İran medeniyeti bu gece yok olacak" tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama
17:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi
16:52
İran’dan ABD’ye rest: Tüm diplomatik yollar kapandı
İran'dan ABD'ye rest: Tüm diplomatik yollar kapandı
16:23
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış Karıştığı olay vahim
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
16:05
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
