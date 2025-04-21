Edirne\'deki Tarihi Cadde Yeniden Hayata Geçecek

Edirne'de, Selimiye ve Muradiye Camileri arasında bulunan yaklaşık 650 metre uzunluğundaki tarihi cadde ve çevresindeki yapılar ihya edilecek.

Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatıyla başlatılan çalışmalar kapsamında kentin tarihi akslarından Mimar Sinan Caddesi, Harbiye ve Muradiye Bayırı Sokakları için sağlıklaştırma projesi hazırlandı.

Buna göre, Selimiye ve Muradiye Camileri arasında bulunan Osmanlı döneminde yeniçeri ocağı ve askeri birliklerle tarihi yapıların bulunduğu Mimar Sinan Caddesi'nde kapsamlı restorasyon çalışması yapılacak.

Tarihi koridor üzerindeki Sofu Beyazıt Camisi (Sarı Camisi), Sultan Hamamı, Yeniçeri Hamamı ve içerisinde birçok tarihi köşk ile konağın bulunduğu alan aslına uygun şekilde ayağa kaldırılacak.

Selimiye Camisi'nin restorasyonu ve Mimar Sinan Caddesi'ndeki çalışmaların tamamlanmasıyla bölge eski ihtişamlı günlerine kavuşacak.

Vali Sezer, yaptığı açıklamada, kente değer katacak önemli bir çalışmaya başlandığını belirtti.

Bölgenin aslına uygun şekilde ihya edileceğini anlatan Sezer, şunları kaydetti:

"Selimiye ve Muradiye Camileri arasındaki bu muhteşem eski sokaklarımızın yeniden restorasyonu çok önemli. Proje çalışmaları bitti, inşallah restorasyona başlayacağız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın destekleriyle çalışmalarımızı yapıyoruz. Buradaki yapılar eski ve tarihi hüviyetine yeniden kavuşacak. Selimiye'ye ziyarete gelenler, buradan tarihi dokunun içerisinden yürüyerek Muradiye Camisi'ne gidecekler."