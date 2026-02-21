Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
Edirne\'den kısa kısa
21.02.2026 11:42
AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Mevlana Camisi'nde irmik helvası ikramında bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba ve teşkilat mensupları, teravih namazı sonrası Mevlana Camisi avlusunda vatandaşlara irmik helvası ikram ederek hayırlı ramazanlar diledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, ramazan boyunca Edirne'nin farklı mahallelerinde vatandaşlarla buluşarak taleplerini dinleyeceklerini belirtti.

Ramazanın huzurunun, gönüller birleşince çok daha kıymetli olduğunu aktaran İba, "Edirne'mizin her sokağında, her mahallesinde aynı gönül sıcaklığını hissediyoruz. Bu ayın bereketini sadece sofralarda değil, gönüllerimizde de çoğaltıyoruz. Ettiğimiz hoş sohbetlerimiz, birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun. Gönül birliğimizin bereketi tüm aya yayılsın inşallah." ifadelerini kullandı.

Edirne Ülkü Ocaklarından iftar programı

Edirne Ülkü Ocaklarınca Ülkücü Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu İftar Sofrası kuruldu.

Bir restoranda düzenlenen iftarda konuşan Edirne Ülkü Ocakları Başkanı Cihan Çetin, ramazanın gönülleri yumuşatan, birlik ve kardeşlik duygularını güçlendiren bir ay olduğunu söyledi.

İftar vesilesiyle ülkücü hareketin onur nişanesi olarak tarihe geçen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu rahmet ve minnetle andıklarını belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Fırat kardeşimiz, üniversite sıralarında yalnızca kendi geleceğini değil, Türk milletinin istikbalini düşünen bir dava insanıydı. İnandığı değerleri hayatının merkezine koymuş, gerektiğinde bedel ödemekten çekinmemiştir. Başta Fırat Yılmaz Çakıroğlu olmak üzere, vatan, millet ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, ramazan ayının birlik ve dirliğimizi pekiştirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

İftara MHP İl Başkanı Emre Tokluoğlu da katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Belgin İba, AK Parti, Mevlana, Edirne, Güncel, Son Dakika

