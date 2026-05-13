Edirne'den kısa kısa

13.05.2026 10:32
Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce İş Gücü Uyum Programı düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Edirne Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen İş Gücü Uyum Programı başladı.

Programın işleyişine yönelik görevli personel tarafından eğitim verildi, ardından katılımcılar İl Müdür Yardımcısı Sebahattin Bilgiç'in koordinasyonunda görev yapacağı kuruluşlara yönlendirildi.

Çanakkale gezisi düzenlendi

Uzunköprü Süleybe - Şefik Öztürk Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezince Çanakkale'ye gezi düzenlendi.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkezden hizmet alan yaşlılar ve personel, Çanakkale'yi gezdi.

Gezi kapsamında Çanakkale şehir merkezinde Aynalı Çarşı ve kordonu gezen grup keyifli vakit geçirdi.

Mercan'dan şehit annesine ziyaret

Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, şehit annesine ziyaret gerçekleştirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Mercan, şehit polis memuru Ahmet Can'ın annesi Zeynep Can ile şehit uzman çavuş Cahit Ergin'in annesi Şefika Ergin'i ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Ziyarette Mercan'a Keşan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nergis Mustafapaşa da eşlik etti.

Kaynak: AA

