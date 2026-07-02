Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'den kısa kısa

Edirne\'den kısa kısa
02.07.2026 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, Toprak Mahsulleri Ofisi'ni ziyaret etti.

Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, Toprak Mahsulleri Ofisi'ni ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ofis çalışanlarıyla sohbet eden Köken, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sezonun hareketli geçtiğini dile getiren Köken, "Üreticilerimize de bereketli bir sezon diliyoruz. Kurduğumuz çadırda çay ve su ikramında bulunuyoruz." dedi.

"Hoş Geldin Bebek Projesi" desteği sürüyor

Uzunköprü ilçesinde yeni doğan bebeklerin ailelerine "Hoş Geldin Bebek Projesi" desteği devam ediyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Uzunköprü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülmeye başlanan proje kapsamında yeni doğan bebekler ve ailelerine yönelik destek çalışmaları sürüyor.

Proje kapsamında hazırlanan 12 parçalık yeni doğan destek seti, ailelere teslim edilerek hem bebeklerin ilk ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlanıyor hem de ailelerin bu özel ve heyecanlı dönemlerinde yanlarında olunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, yeni doğan bebeklerin temel ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ilan edilen Aile ve Nüfus 10 Yılı vizyonu doğrultusunda, aile kurumunun güçlendirilmesi, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi ve sürdürülebilir nüfus politikalarının desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. 'Hoş Geldin Bebek Projesi' de aileyi merkeze alan sosyal devlet anlayışının ve bu vizyonun yereldeki önemli uygulamalarından biridir. Dünyaya gözlerini açan her bebeğimizin yanında olmak, ailelerimize ilk andan itibaren destek vermek ve devletimizin şefkatini hissettirmek en önemli sorumluluklarımız arasındadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Yerel Haberler, Muammer Köken, Sivil Toplum, Uzunköprü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniversitelerde ilk kez açılacak 16 yeni bölüm geliyor Üniversitelerde ilk kez açılacak! 16 yeni bölüm geliyor
Bahçeli’nin askeri hastanelerle ilgili çağrısına Dervişoğlu’ndan yanıt: Üsküdar’da sabah oldu Bahçeli'nin askeri hastanelerle ilgili çağrısına Dervişoğlu'ndan yanıt: Üsküdar'da sabah oldu
Netanyahu dünyaya rest çekti: Lübnan’daki işgali sürdüreceğiz Netanyahu dünyaya rest çekti: Lübnan'daki işgali sürdüreceğiz
CHP’deki butlan kavgası Muğla’da sokağa taştı CHP'deki butlan kavgası Muğla'da sokağa taştı
Emine Erdoğan’dan “koruyucu aile“ vurgusu: Evlerimizin kapısını bu evlatlarımıza açalım Emine Erdoğan'dan "koruyucu aile" vurgusu: Evlerimizin kapısını bu evlatlarımıza açalım
MR’a giren Talisca’nın son durumu belli oldu MR'a giren Talisca'nın son durumu belli oldu

11:58
Meclis’te stajyer öğrencilere taciz davasında karar çıktı
Meclis'te stajyer öğrencilere taciz davasında karar çıktı
11:46
394 bin liraya yükseldi Ödemeyen trafiğe çıkamayacak
394 bin liraya yükseldi! Ödemeyen trafiğe çıkamayacak
11:00
Gözler enflasyon rakamlarında İşte 5 farklı senaryoya göre yeni maaşlar
Gözler enflasyon rakamlarında! İşte 5 farklı senaryoya göre yeni maaşlar
10:36
Ülkeyi ayağa kaldıran kafe baskını Elindeki sopayla mekanı dağıttı
Ülkeyi ayağa kaldıran kafe baskını! Elindeki sopayla mekanı dağıttı
10:12
Dozu artırdı Sanayi sapığının son görüntüsünü izleyen emniyeti etiketliyor
Dozu artırdı! Sanayi sapığının son görüntüsünü izleyen emniyeti etiketliyor
09:29
Dünya Kupası’ndan elenmesi değil, canlı yayında aldığı haber yıktı
Dünya Kupası'ndan elenmesi değil, canlı yayında aldığı haber yıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 12:14:41. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.