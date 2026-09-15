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Edirne'den kısa kısa

Edirne\'den kısa kısa
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Trakya Basın Kulübü Derneği Başkanı Alican Zeray ve yönetim kurulu üyeleri, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Trakya Basın Kulübü Derneği Başkanı Alican Zeray ve yönetim kurulu üyeleri, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Valilikte gerçekleşen ziyarette Zeray'a, Başkan Vekili Seyide Esen, Genel Sekreter Gülşah Ak, Sayman Dilek Şahin ve Yönetim Kurulu Üyesi Semay Ezgi Özçetin eşlik etti.

Ziyarette derneğin çalışmaları ve planlanan faaliyetler hakkında Vali Sezer'e bilgi verildi.

Sezer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Zeray ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarı diledi.

AK Parti Edirne İl Başkanı İba ziyaretlerini sürdürüyor

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, kentte vatandaş ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

İba, Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'nde parti üyeleri ve vatandaşların evlerine konuk oldu.

Vatandaşlarla sohbet eden İba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti, AK Parti'ye 25 yıldır üye olanlara teşekkür belgelerini takdim etti.

Ziyaretlerde vatandaşların talep ve görüşlerini de dinleyen İba, Edirne Gazeteciler Derneğinin yeni hizmet yerini ziyaret ederek Dernek Başkanı Gökhan Tuzladan ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Yeni hizmet yerinin basın camiasına hayırlı olması temennisinde bulunan İba, kent gündemi ve yerel basının çalışmalarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

İba, yerel basının Edirne'nin gündeminin vatandaşlara aktarılmasında önemli görev üstlendiğini belirterek, Tuzladan ve yönetimine çalışmalarında başarı diledi.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğünde denetim toplantısı yapıldı

Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürlüğünde rutin denetim sürecine ilişkin açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Bölge Müdürü Faruk Yücegök ve Müfettiş Mehmet Ertağ Taşkınsoy başkanlığındaki toplantıya, bölge müdür yardımcıları ile şube müdürleri katıldı.

Toplantıda, Bölge Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar değerlendirilerek denetim sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Edirne'de 5 noktaya otomatik eksternal defibrilatör yerleştirilecek

Edirne Belediyesi, ani kalp durmalarında erken müdahale imkanı sağlayan Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazlarını kent merkezindeki 5 noktaya yerleştirecek.

Dünya İlk Yardım Günü kapsamında Edirne Belediyesi Sağlık İşleri Birimi İlk Yardım Eğitim Merkezi tarafından Saraçlar Caddesi'nde bilgilendirme standı kuruldu.

Etkinlikte, ani kalp durmalarında kullanılan OED cihazlarının çalışma sistemi vatandaşlara uygulamalı anlatıldı.

Cihazların Saraçlar Caddesi Zabıta Noktası, Edirne Otogarı, 1. Murat Mahallesi Semt Pazarı Zabıta Noktası, Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Selimiye Meydanı'na yerleştirilmesi planlanıyor.

Belediye Başkanı Filiz Gencan da standı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gencan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk yardım bilincinin yaygınlaştırılmasını önemsediklerini söyledi.

OED cihazlarının kentte 5 farklı noktada vatandaşların erişimine sunulacağını belirten Gencan, "Ani kalp durmalarında hayati önem taşıyan cihazların tanıtımını gerçekleştirdik. Kullanım süreçleri de uygulamalı olarak anlatıldı. İnsan hayatına dokunan her çalışmayı önemsiyor, daha güvenli ve daha bilinçli bir Edirne için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Edirne Valiliği, Trakya Bölgesi, Yunus Sezer, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

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