Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Lalapaşa ilçesinde yağlık ayçiçeği hasadı devam ediyor.

Lalapaşa ilçesinde yağlık ayçiçeği hasadı devam ediyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Lalapaşa Kaymakamı Mustafa Çolak, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Kurt, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Kartal, Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk ve kurum amirleri, Hacıdanişment köyünde üretici Emin Sefa Çiftçi'ye ait tarlada gerçekleştirilen ayçiçeği hasadına katıldı.

Çolak, hasat sırasında çiftçiyle sohbet ederek tarımsal üretim ve hasat sezonuna ilişkin bilgi aldı.

Hasadın çiftçilere ve ilçeye bereket getirmesi temennisinde bulunuldu.

Çömlekköy Barajı'ndaki çalışmalar incelendi

Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök, Çömlekköy Barajı'nda devam eden çalışmaları inceledi.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, Yücegök ve beraberindeki teknik heyet, baraj inşaatında gelinen son aşama ve devam eden imalatlar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Tamamlandığında 56 bin 500 dekar tarım arazisinin modern sulama imkanına kavuşacağı barajla, bölgenin tarımsal sulama altyapısının güçlendirilmesi ve tarımsal üretime katkı sağlanması hedefleniyor.

Enez'de bentonit ocağı projesi için bilgilendirme toplantısı yapıldı

Enez ilçesinde bentonit ocağı kapasite artışı ve tesis revizyonu projesine ilişkin halkın bilgilendirilmesi ve sürece katılımı toplantısı düzenlendi.

Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitler köyünde gerçekleştirilen toplantıya Bakanlık, Enez Orman İşletme Şefliği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, İl Sağlık Müdürlüğü, yatırımcı firma ve ÇED firması temsilcileri katıldı.

Toplantıda, "S: 201101011 (ER: 3275399) ruhsat numaralı Bentonit Ocağı Kapasite Artışı, Cevher Hazırlama ile Kırma-Eleme Tesisi, Öğütme Tesisi, Paketleme Tesisi ve Revizyonu" projesi hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Toplantının ardından projenin planlandığı sahalarda inceleme yapıldı.

MHP Edirne İl Başkanı Biçer'den Emniyet Müdürü Ayhan'a ziyaret

MHP Edirne İl Başkanı Ahmet Biçer ve il yönetimi, Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan'ı ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ziyarette kentte yürütülen güvenlik çalışmaları ve güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ayhan, ziyaret dolayısıyla Biçer ve beraberindekilere teşekkür etti.

-Aksal, KADEM Edirne Temsilciliğini ziyaret etti

Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Edirne Temsilciliğini ziyaret etti.

KADEM'den yapılan açıklamaya göre, Aksal, İl Temsilcisi Tuğba Ekrikaya'ya yeni görevi dolayısıyla başarı dileklerini iletti.

Ziyarette, vakfın Edirne'de yürüttüğü faaliyetler ile kadınların güçlenmesine yönelik hayata geçirilebilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ekrikaya, ziyareti dolayısıyla Aksal'a teşekkür etti.

Kaynak: AA
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