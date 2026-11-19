Edirne Emniyet Müdürü Ayhan, Ticaret Borsasında kurul ve meclis üyeleriyle görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Ticaret Borsasında Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Kurban, yönetim ve meclis üyeleriyle bir araya geldi. Kurban, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip Ayhan'a teşekkür etti.
Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Edirne Ticaret Borsasını ziyaret etti.
Borsadan yapılan açıklamaya göre Ayhan, ziyarette Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Kurban, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Bahşı, Meclis Başkan Yardımcısı Ahmet Demircan ile meclis üyeleri Mahmut Özmen ve Mert Yılmaz'la görüştü.
Kurban, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ayhan'a teşekkür etti.
Kaynak: AA
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