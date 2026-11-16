Edirne Emniyet Müdürü, engelli vatandaşa yardım eden bekçi Cem Gül'e hediye verdi - Son Dakika
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Edirne Emniyet Müdürü, engelli vatandaşa yardım eden bekçi Cem Gül'e hediye verdi

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Edirne Emniyet Müdürü, engelli vatandaşa yardım eden bekçi Cem Gül\'e hediye verdi
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Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, engelli vatandaşın karşıya geçmesine yardım eden bekçi Cem Gül'e hediye takdim ederek kutladı. Saraçlar Caddesi'ndeki yardım anları güvenlik kamerasınca kaydedildi, görüntüler sosyal medyada takdir topladı.

Edirne'de engelli vatandaşı yolun karşısına geçiren bekçi ödüllendirildi.

Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, engelli bir vatandaşın karşıdan karşıya geçmesini ve gideceği yere güvenli şekilde ulaşmasını sağlayarak duyarlılık gösteren çarşı ve mahalle bekçisi Cem Gül ile görevlerindeki özverili çalışmalarından dolayı Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi.

Ayhan, başarılı çalışmalarından dolayı personeli tebrik ederek, hediye takdiminde bulundu.

Şehrin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan tüm mesai arkadaşlarına teşekkür eden Ayhan, bekçi Gül'ü de duyarlılığından dolayı kutladı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülere göre, Saraçlar Caddesi'nde görev yapan bekçi, koltuk değneğiyle ayakta bekleyen vatandaşın yanına giderek bir süre sohbet ediyor.

Vatandaşın koluna giren bekçi, koltuk değneğini de eline alıyor. Daha sonra bekçi ile koluna girdiği engelli vatandaş birlikte yaya geçidinden karşıya geçiyor.

Edirne Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabında da yayınlanan görüntü takdir topladı.

Kaynak: AA
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