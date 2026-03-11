Edirne Emniyet Müdürü\'nden Kültür Merkezi Ziyareti

Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Devecihan Kültür Merkezi Rumeli Kültür ve Sanat Akademisi'ni ziyaret etti.

Ayhan, Edirnekari, çini işletmeciliği, mis sabun, sepet örücülüğü, saraciye ve saray mutfağı atölyelerini ziyaret ederek usta öğrencilerden bilgi aldı.

Edirne Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Sayın Meltem Üretmen ise Ayhan'a akademinin çalışmalarını anlattı.

Ayhan, emekli polis memuru Zafer Günal'ın eserler yaptığı hüsnühat atölyesini de ziyaret ederek çalışmaları inceledi.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, akademide kentin kültür ve sanatına ilişkin öncü çalışmalar yapıldığını belirtti.