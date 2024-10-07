Edirne Emniyeti'ne 54 Yeni Araç - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne Emniyeti'ne 54 Yeni Araç

Edirne Emniyeti\'ne 54 Yeni Araç

Edirne Emniyet Müdürlüğü, 54 yeni aracı hizmete alarak polisin hızlı müdahale süresini hedefliyor.

07.10.2024 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığınca Edirne Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 54 yeni araç, törenle hizmete alındı.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, müdürlüğün bahçesinde düzenlenen törende, Edirne halkının desteği, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfının koordinesinde İçişleri Bakanlığı tarafından alınan 54 aracın birimlere dağıtımı için bir araya geldiklerini belirtti.

Araç filosunun yenilenmesiyle Edirne halkına daha hızlı ve kaliteli hizmet sunacaklarını anlatan Karaburun, "Halkımız ihbar hattını aradığında daha hızlı bir şekilde onların yanında olmayı amaçlıyoruz. 112 kayıtlarına göre Edirne'de bir polisin çağrıya yetişme hızı 5 dakikanın üzerinde. Biz bunu kentimiz için daha kısa süreye indirmeyi hedefliyoruz. Filomuzu daha da güçlendirerek polisin 2 dakikada olay yerine intikal etmesini arzu ediyoruz." dedi.

Karaburun, alınan araçların polisin gücüne güç katacağını, araçların vatandaşlara daha hızlı ve konforlu hizmet edilmesine imkan sağlayacağını söyledi.

Yeni alınan araçları kullanacak polislere de seslenen Karaburun, "Ben personelimden bu araçları daha öncekilerde olduğu gibi titiz ve hassas kullanmalarını, araçların bakımlarını yakından takip etmelerini istirham ediyorum. Yeni araçlarımız hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Konuşmaların ardından kurban kesildi, dua edildi ve araçların anahtarları polis ekiplerine dağıtıldı.

Karaburun daha sonra bir hizmet aracını kullandı.

Kaynak: AA

Edirne Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, edirne, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Emniyeti'ne 54 Yeni Araç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:31 Bakan Uraloğlu Discord’u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil Bakan Uraloğlu Discord'u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil
13:08 Tekirdağ’da istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber Tekirdağ'da istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber
12:54 Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma
11:57 Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti
11:37 Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv’e füze saldırısı başlattı Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv'e füze saldırısı başlattı
00:12 İsrail’den Beyrut’a peş peşe yoğun bombardıman, Hizbullah’tan şiddetli misilleme İsrail'den Beyrut'a peş peşe yoğun bombardıman, Hizbullah'tan şiddetli misilleme
23:35 Sur canisi Semih Çelik’in sıkça girdiği forum sayfası erişime kapatıldı Sur canisi Semih Çelik'in sıkça girdiği forum sayfası erişime kapatıldı
23:25 Giovanni van Bronckhorst’dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf Giovanni van Bronckhorst'dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf
23:08 Okan Buruk’tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler Okan Buruk'tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler
22:50 Erden Timur’dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj Erden Timur'dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj
22:33 Sur canisinin şokunu atlamadan ’Bari onu kurtaralım’ çığlığı: Senin kafanı keserim Sur canisinin şokunu atlamadan 'Bari onu kurtaralım' çığlığı: Senin kafanı keserim
21:50 Kız yurdunda panik Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı Kız yurdunda panik! Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı
21:40 İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler
21:36 Adana Demirspor’da başkan Murat Sancak görevi bıraktı Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak görevi bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 15:00:25. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne Emniyeti'ne 54 Yeni Araç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.