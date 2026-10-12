Edirne Enez açıklarında Talat Hamarat, oltasına takılan 175 kiloluk orkinosu aldı - Son Dakika
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Edirne Enez açıklarında Talat Hamarat, oltasına takılan 175 kiloluk orkinosu aldı

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Edirne Enez açıklarında Talat Hamarat, oltasına takılan 175 kiloluk orkinosu aldı
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Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında balıkçı Talat Hamarat, oltasına takılan 2 metre boyundaki 175 kiloluk orkinosu tekneye güçlükle aldı. Hayatında ilk kez bu büyüklükte orkinos yakaladığını söyleyen Hamarat'ın yakaladığı orkinos, Enez'deki bir balıkçı tarafından satın alındı.

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesi açıklarında, oltayla 2 metre boyunda ve 175 kilo ağırlığında orkinos yakaladı.

Enez sahilinden teknesiyle Saros Körfezi'ne açılan balıkçı Talat Hamarat'ın oltasına dev orkinos takıldı. 2 metre boyunda ve 175 kilo ağırlığındaki orkinos, tekneye güçlükle alındı. Hayatında ilk kez bu büyüklükte orkinos yakaladığını belirten Hamarat, "Açıkta derin sulara yemli olta attık. Böylesini ilk defa tuttuk. Çok büyüktü. Tekneye alırken oldukça zorlandık ama değdi" dedi.

Orkinos, Enez'deki bir balıkçı tarafından satın alındı.

Kaynak: DHA
BalıkçılıkGüncelEdirneYaşamEnezDoğaSon Dakika

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SON DAKİKA: Edirne Enez açıklarında Talat Hamarat, oltasına takılan 175 kiloluk orkinosu aldı - Son Dakika
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