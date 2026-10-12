Edirne Enez\'de balıkçıların oltasına 2 metre boyunda 175 kilogramlık orkinos takıldı

Edirne Enez'de balıkçıların oltasına 2 metre boyunda 175 kilogramlık orkinos takıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'nin Enez ilçesinden Saros Körfezi'ne açılan balıkçıların oltasına 2 metre boyunda 175 kilogramlık orkinos takıldı. Balığı tekneye güçlükle çıkaran balıkçılar, böylesini ilk kez yakaladıklarını söyledi; orkinos ilçedeki bir balıkçı tarafından satın alındı.
Edirne'nin Enez ilçesinde balıkçılar 2 metre boyunda 175 kilogramlık orkinos yakaladı.
Enez'den teknesiyle Saros Körfezi'ne açılan Talat Hamarat'ın oltasına dev orkinos takıldı.
Balığı tekneye güçlükle çıkardıklarını belirten Hamarat, "Derin sularda yemli olta attık. Böylesini ilk defa tuttuk. Çok büyüktü." dedi.
Orkinos ilçedeki bir balıkçı tarafından satın alındı.
Kaynak: AA
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