Edirne Heyetinden TBMM Ziyareti

Edirne heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri Hüseyin Kürşat Kırbıyık'ı makamında ziyaret etti.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, yaptığı açıklamada, Edirne Valisi Yunus Sezer, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman ve İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer ile birlikte Kırbıyık'a ziyarette bulunduklarını belirtti.

Ziyarette, Edirne ve ilçelerinde devam eden projeler ile planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunulduğunu ifade eden Aksal, nazik ev sahipliği dolayısıyla Kırbıyık'a teşekkür etti.