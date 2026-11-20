Edirne ihale soruşturmasında mahkeme 9 şüpheliye adli kontrol, 1 şüpheliye ev hapsi verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne otogar ihalesine fesat karıştırıldığı iddiasıyla 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'ine ev hapsi verilirken, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1 EV HAPSİ, 9 ADLİ KONTROL
Edirne'de otogar ihalesine fesat karıştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından 9 şüpheli mahkemeye çıkarılırken, Mersin'de bulunan bir şüpheli SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Duruşmada 1 şüpheli ev hapsi cezası, 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
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