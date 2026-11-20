1 EV HAPSİ, 9 ADLİ KONTROL

Edirne'de otogar ihalesine fesat karıştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından 9 şüpheli mahkemeye çıkarılırken, Mersin'de bulunan bir şüpheli SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Duruşmada 1 şüpheli ev hapsi cezası, 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.