Edirne İl Genel Meclisi Kadın Haklarını Görüştü

Güncel

Edirne İl Genel Meclisi aralık ayı toplantıları devam ediyor.

Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda 2025 için su ücreti metreküp başına asgari 13 lira olarak belirlendi. Katı atık toplama bedelinin hane başına aylık 30 lira, atık su ücretinin de metreküp başına 1 lira olması kararlaştırıldı.

Edirne'deki kadın muhtarlar ile sivil toplum örgütleri ve siyasi partilere üye kadınlar, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla İl Genel Meclisi'ne konuk oldu.

Gegeoğlu, konuk kadınlara geldikleri için teşekkür etti.

Atatürk'ün dünya ülkelerinden önce attığı adımla Türk kadınının seçme ve seçilme hakkına kavuştuğunu belirten Gegeoğlu, "Kadınlar olarak daha fazla mücadele etmemiz lazım. O yüzden amacımız olmak zorunda. Birincisi ve en kıymetli olanı bir arada durmamız, dayanışmamızı artırarak çoğaltmamız lazım. Genç kardeşlerimizle birlikte hayal kurmamız lazım. Hayal kurmazsanız, istemez, talep etmezseniz bu işler olmuyor." diye konuştu.

İl Genel Meclisi Üyesi Nergiz İnce de kadınların siyaset, akademi, teknoloji ve sanayi başta olmak üzere her alanda kadınların artarak çoğalmasını dilediğini ifade etti.

Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Özlem Takındı da Edirne Kadın Dayanışması olarak 2017'den beri attıkları adımlarla kadınların temsili noktasında önemli yol kat ettiklerini belirtti.

Toplantıda kadın muhtarlar da konuşma yaptı.