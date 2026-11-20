OSMANLI'ya yaklaşık 1 asır başkentlik yapan kültür ve turizm kenti Edirne'de, TÜİK verilerine göre genç nüfusun azaldığı, 65 üstü nüfusun arttığı belirtildi. İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, "Edirne'mizde 0-14 yaş çocuk nüfusu Türkiye sıralamasında 80'inci sırada. Yani doğurganlık hızımız o kadar düşük ki, Türkiye'nin altında; 1,12 doğurganlık hızımız var. O yüzden genç nüfusumuz az, 65 yaş üzeri nüfusumuz fazla, Türkiye'de 7'nci sıradayız" dedi.

Edirne İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, İl Genel Meclisi'nde bütçe görüşmelerinin devam ettiği kasım ayı toplantısına katılarak, yıl içerisinde sağlık alanındaki hizmetleri değerlendirdi. Kentte tamamlanan ve devam eden projelerle ilgili bilgi veren Yıldırım, Edirne genelinde toplam 12 hastane olduğunu söyledi.

Edirne'nin doğurganlık hızıyla ilgili bilgi veren Yıldırım, "Edirne'de toplam 12 hastanemiz var. 8 kamu hastanesi, 3 özel ve 1 üniversite. Toplam yatak sayımız da 2011. Türkiye'deki 10 bin kişiye düşen yatak sayısına göre Edirne'de yatak sayısı Türkiye'nin üzerinde. Yani Türkiye geneline göre bizdeki toplam yatak sayısı Türkiye ortalamasının üzerinde. Bu bizim için önemli. Yine burada özellikle 0-14 yaş çocuk nüfusuna ve 65 yaş üzeri nüfusa dikkat çekmek istiyorum. Edirne'mizde 0-14 yaş çocuk nüfusu Türkiye sıralamasında 80'inci sırada. Yani doğurganlık hızınız o kadar düşük ki, Türkiye'nin altında; 1,12 doğurganlık hızımız var. O yüzden genç nüfusumuz az, 65 yaş üzeri nüfusumuz fazla, Türkiye'de 7'nci sıradayız. Bu da bizim sağlık hizmetlerimizi tabii doğal olarak etkiliyor" dedi.

'KİŞİ BAŞI HEKİME BAŞVURU SAYISI 14,2'

Edirne'de, ilk 9 ayda birinci basamak, ikinci basamak ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi dahil kişi başı hekime başvuru sayısının 14,2 olduğunu dile getiren Yıldırım, "Bizim nüfusa göre bir vatandaşımız 14,2 kere hastaneye gelmiş. Bu aslında şunu gösteriyor. Sağlığa ulaşım bizim ilimiz için kolay. Yani bir şekilde aile hekimine ya da hastanelerimize hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabiliyoruz. Bu sene ilk 9 ayda kendi hastanelerimizde, yani Sultan 1'inci Murat, Keşan, Uzunköprü, İpsala, Enez, Meriç bütün hastanelerimizde toplam 2 milyon 87 bin 308 hasta muayene ettik. Çok ciddi bir rakam. Burada aile hekimi verileri yok. İlk 9 ayda toplam 38 bin 982 ameliyat yapılmış Edirne'de ve bu ameliyatların yüzde 70'i kamu hastanelerinde, yani bizim devlet hastanelerimizde, 38 bin ameliyatın 26 bini bizim hastanelerimizde yapıldı" diye konuştu.