Edirne İpsala'da 110 Dönümlük Buğday Tarlası Yandı - Son Dakika
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Edirne İpsala'da 110 Dönümlük Buğday Tarlası Yandı

Edirne İpsala\'da 110 Dönümlük Buğday Tarlası Yandı

Edirne'nin İpsala ilçesinde bulunan Kocahıdır köyünde bir buğday tarlasında çıkan yangın kısa sürede çevresindeki tarlalara da sıçradı. İtfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangın sonucunda 7 çiftçinin tarlasında zarar meydana geldi.

06.06.2024 16:09
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Edirne'nin İpsala ilçesinde 110 dönümlük buğday ekili alan yandı.

Kocahıdır köyündeki bir buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çevresindeki tarlalara da sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine vatandaşlar, köydeki su tankeriyle destek verdi.

Kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle 7 çiftçinin tarlasında zarar oluştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne İpsala'da 110 Dönümlük Buğday Tarlası Yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne İpsala'da 110 Dönümlük Buğday Tarlası Yandı - Son Dakika
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