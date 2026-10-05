Edirne İskenderköy'de tarladaki yangın söndürüldü, yaklaşık 100 dekar zarar oldu - Son Dakika
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Edirne İskenderköy'de tarladaki yangın söndürüldü, yaklaşık 100 dekar zarar oldu

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Edirne İskenderköy\'de tarladaki yangın söndürüldü, yaklaşık 100 dekar zarar oldu
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İskenderköy'de biçilmiş buğday tarlasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ve jandarma ekipleri ile çiftçilerin traktörleriyle söndürüldü. Yangın yaklaşık 100 dekar tarım arazisine zarar verdi.

Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü.

Merkeze bağlı İskenderköy'de biçilmiş buğday tarlasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çiftçiler de traktörleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 100 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Kaynak: AA
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