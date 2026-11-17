Edirne İstasyon Mahallesi'nde motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'nin İstasyon Mahallesi'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı; motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı sürücü ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Edirne'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
İstasyon Mahallesi'nde Y.C. idaresindeki 22 AFM 486 plakalı otomobil ile C.Ş. yönetimindeki 22 AFS 361 plakalı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü C.Ş., ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.
Kaynak: AA
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