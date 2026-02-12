Edirne Jandarma Komutanı AA\'nın Yılın Kareleri Oylamasında

Edirne İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ermiş, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı", "Portre"de Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" karesini seçen Ermiş, "Haber" kategorisinde ise tercihini Mehmet Futsi'nin "Tatbikattan" başlıklı fotoğraftan yana kullandı."

Ermiş, "Günlük Hayat" kategorisinde Harun Özalp'in "Yağmur altında keyfi yerinde", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Can cana" ve "Spor" kategorisinde ise Ömer Taha Çetin'in "Kupa sevinci" fotoğrafını oyladı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.