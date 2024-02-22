Edirne Jandarma Komutanlığı Öğrencilere Eğitim Verdi - Son Dakika
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Edirne Jandarma Komutanlığı Öğrencilere Eğitim Verdi

Edirne Jandarma Komutanlığı Öğrencilere Eğitim Verdi

Edirne Jandarma Komutanlığı, çocukları bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürerek, Uzunköprü ilçesindeki Çöpköy İlkokulunda öğrencilere eğitim verdi. Eğitimde, çocukların suça sürüklenmemesi, zararlı alışkanlıklardan korunması, akran zorbalığı, 112 ihbar hattının doğru kullanılması, jandarma ve vatan sevgisi hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitimin sonunda öğrencilere boyama kitabı hediye edildi.

22.02.2024 14:47  Güncelleme: 14:48
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Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri öğrencilere yönelik eğitimlerine devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı çocukları bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri tarafından Uzunköprü ilçesindeki Çöpköy İlkokulunda eğitim verdi.

Öğrenciler, çocukların suça sürüklenmemesi, zararlı alışkanlıklardan korunması, akran zorbalığı, 112 ihbar hattının doğru kullanılması, jandarma ve vatan sevgisi hakkında bilgilendirildi.

Eğitimin ardından çocuklara boyama kitabı hediye edildi.

Kaynak: AA

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