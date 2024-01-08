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Edirne Jandarma Komutanlığı öğrencilere trafik eğitimi veriyor

Edirne Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin öğrencilere trafik bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu. İpsala'ya bağlı Hacıköy'de yapılan çalışmalarda öğrencilere temel trafik kuralları, servis araçlarının kullanımı ve yayaların uyması gereken kurallar hakkında bilgi verildi. Bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Edirne Jandarma Komutanlığı öğrencilere trafik eğitimi veriyor
08.01.2024 - 12:07,
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Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin öğrencilere yönelik trafik eğitimleri devam ediyor.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri öğrencileri bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda trafik jandarması timleri, İpsala'ya bağlı Hacıköy'de ilkokul öğrencilerini bilgilendirdi.

Öğrencilere temel trafik kuralları, servis araçlarının kullanımı ve yayaların uyması gereken kurallar hakkında bilgi verildi.

Bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA
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